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«Беззаботная жизнь»: Настя Каменских показала, как проходит ее утро

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Настя Каменских показала, как проходит ее утро
Настя Каменских показала, как проходит ее утро
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как проходит ее утро. На кадрах знаменитость запечатлела моменты, когда чистит зубы, делает массаж лица, пьет воду и завтракает. По словам артистки, именно так начинается ее каждое утро. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Настя Каменских активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, а многомиллионная армия фанатов с удовольствием наблюдает за звездной жизнью.

На этот раз поклонникам не понравился безобидный ролик Насти Каменских,  и они раскритиковали ее за слишком хорошую жизнь:

«Сказка, а не утро, когда есть дети, то утро – это трэш».

«Такая бредятина».

«Вот она беззаботная жизнь…скучно…дети – это смысл жизни, с ними интересно и есть для чего жить».

«Как глупо!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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