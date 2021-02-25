«Беззаботная жизнь»: Настя Каменских показала, как проходит ее утро
Читай также: Крупным планом: Катя Осадчая восхитила своей красотой
Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как проходит ее утро. На кадрах знаменитость запечатлела моменты, когда чистит зубы, делает массаж лица, пьет воду и завтракает. По словам артистки, именно так начинается ее каждое утро. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Настя Каменских активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, а многомиллионная армия фанатов с удовольствием наблюдает за звездной жизнью.
На этот раз поклонникам не понравился безобидный ролик Насти Каменских, и они раскритиковали ее за слишком хорошую жизнь:
«Сказка, а не утро, когда есть дети, то утро – это трэш».
«Такая бредятина».
«Вот она беззаботная жизнь…скучно…дети – это смысл жизни, с ними интересно и есть для чего жить».
«Как глупо!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил