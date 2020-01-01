"Из садика вырос": Юлия Санина показала 5-летнего сына

Юлия Санина рассказала, что ее сын будет учится в международной школе.

Знаменитая украинская певица, фронтвумен рок-группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина рассказала подписчикам о новой школе 5-летнего сына.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала свежее фото Даниила и заявила, что мальчик уже “вырос“ из садика. Однако Юлия боится отдавать сына в первый класс в 5-летнем возрасте так, как считает, что он психологически еще не готов.

“С самого момента рождения Дани я ловила себя на постоянной мысли: а все ли я правильно делаю? Это мой первый ребенок и страх ошибиться велик, как и велико желание дать ему все самое лучшее. А что такое лучшее? Какие критерии выбора? Все очень интуитивно. Вот и сейчас настал тот самый ответственный момент выбора школы. 1-го сентября Дане будет еще 5 лет. И я решила, что вести ребенка в первый класс пока не хочу, вижу, что малыш не готов психологически. Но и из садика Даня “вырос”, всё-таки садик направлен больше на уход за ребенком, нежели на обучение“, - написала Санина.

30-летняя артистка отметила, что решила найти для Дани учебное заведение, в которой есть “нулевой класс“ с обучением на английском языке. Юлия призналась, что остановила свой выбор на международной школе WORLD SCHOOL.

Я стала искать preschool, так называемую “нулевочку”, чтобы сделать процесс перехода из сада в школу максимально комфортным. Главными критериями для меня были международная сертификация, акцент не на оценках, а на желании знать, не бояться выдвигать теории, больше интересной практики, ценность личности ребенка, обучение на английском языке, современно оборудованные классы. И близость к дому тоже приветствовалась. Остановили мы свой выбор на @worldschool.ua Даня прошел все тестирования и поступил. Preschool в этой школе - международная программа (признанная в 160-ти странах мира) для детей 5 - 5,5 лет. По окончанию preschool от WORLD SCHOOL. Language, Maths & Science дети говорят, читают и пишут на двух языках (английском и украинском). Обучение происходит на английском языке, в том числе по основным предметам - математика и наука. Была бы я на месте Дани, мне бы понравилось =) А еще, что важно, когда мы приходили на собеседования, оформления документов, я обращала внимание на учеников. И мне понравилась их улыбчивость, легкость, заинтереснованность… Выглядели они довольными и радостными. Надеюсь, моя интуиция меня не подведет и Дане будет в удовольствие учеба. Напишу вам осенью, подтвердились ли мои ожидания, keep in touch!“, - поделилась Юлия.

Юлия Санина показала 5-летнего сына instagram.com/the_hardkiss

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