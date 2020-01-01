Алина Астровская призналась, из-за чего однажды попала в реанимацию

Экс-ведущая "Орла и Решки" Алина Астровская вспомнила, как чуть не умерла.

Украинская ведущая, певица, экс-звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и бывшая участница группы Real O, Алина Астровская впервые публично рассказала о проблемах со здоровьем.

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В программе “Життя відомих людей“ 31-летняя знаменитость, которая недавно в третий раз вышла замуж, рассказала, как много лет назад из-за гормонального сбоя и проблем с питанием поправилась на 22 килограмма. Чтобы вернуться в форму, Алина начала активно заниматься спортом, однако тренировки не помогали. Тогда ведущая решилась на таблетки для похудения.

“Около года я страдала и загнала себя в какую-то беду моральную. Занималась спортом, каждый день, но не получалось худеть, даже на 100 граммов не получалось. У меня такая депрессия началась, я пила таблетки для похудения, это вообще кошмар. Никогда нельзя пить их, это еще хуже отобразится на вашем организме“, - вспомнила Астровская.

Со временем Алина изменила свое отношение к питанию и образу жизни. Она наладила режим сна и стала вегетарианкой. Также артистка вспомнила, как однажды оказалась в реанимации.

“Это был отек Квинке, у меня были сильные аллергии - в неделю по 10 раз, если не было с собой гормона, все могло закончится трагично. Перекрывает дыхательные пути и ты начинаешь задыхаться“, - поделилась телезвезда.

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