Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер показала кадр из новой фотосессии.

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью в платье с глубоким декольте instagram.com/nadyameiher

Бывшая участница группы “ВИА Гра“, финалистка “Танців з зірками 2020“, украинская певица, актриса, ведущая и поэтесса Надежда Мейхер поделилась с поклонниками чувственным снимком в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 38-летняя артистка обнародовала черно-белый кадр из новой фотосессии. На свежем фото Надежда позировала на полу в роскошном черном платье с глубоким декольте, которое оголило ее пышную грудь.

Скорее всего знаменитость устроила новую фотосъемку, чтобы продемонстрировать наряды собственного бренда под названием MEIHER BY MEIHER.

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью в платье с глубоким декольте instagram.com/nadyameiher

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