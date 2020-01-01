50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в фотосессии для журнала i-D.

Одна из самых успешных моделей мира, актриса, певица и общественный деятель Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть новой фотосессией. 50-летняя “Черная пантера“ снялась для журнала i-D. На своей странице в Инстаграм Наоми показала, в каком образе появится на обложке летнего номера.

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Перед немецким фотографом Луисом Альберто Родригесом модель позировала с голой грудью. Из одежды на Кэмпбелл были только черные трусики и необычный головной убор из черных перьев. Снимок был сделан возле дома модели в Кении.

Наоми Кэмпбелл засветила голую грудь на обложке глянца instagram.com/naomi

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