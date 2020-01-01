В Сети показали редкий кадр родителей Мишель Андраде

Как выглядят отец и мама певицы Мишель Андраде.

В Сети опубликовали редкую фотографию из семейного альбома 24-летней украинской исполнительницы и телеведущей боливийского происхождения Мишель Андраде. Так, на одной из фанатских страниц певицы появился архивный снимок, где запечатлены ее родители в молодости.

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На раритетном кадре отец звезды, боливиец Марио запечатлен с черными волосами и в розовой кофте, а мама-украинка Светлана предстала перед камерой в пестром платье. Пара позировала на фоне красного ковра на стене.

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