Виталий Козловский показал, как менялась его внешность на протяжении 18 лет.

С начала карьеры и до сегодня: Как менялась внешность Виталия Козловского instagram.com/vkozlovskiy

Заслуженный артист Украины, певец, танцор и участник Нацотборов на “Евровидение“, Виталий Козловский решил показать своим поклонницам, как менялась его внешность на протяжении 18 лет музыкальной карьеры.

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На своей странице в Инстаграм 35-летний музыкант обнародовал короткое видео, где продемонстрировал, как изменился со времен участия в проекте “Шанс“ в 2003 году. Виталий обрезал длинные волосы и больше времени стал уделять спортивным тренировкам.

“В житті одна помилка - не біда, Біда, коли усе життя - помилка“, подписал ролик Козловский словами знаменитой украинской поэтессы Лины Костенко.

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