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Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы

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Три года назад модель Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Макларда.
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata

Во вторник, 23 февраля, известная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски отметила третью годовщину свадьбы с продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом. По случаю праздника 29-летняя звезда, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, поделилась кадрами с тайной церемонии бракосочетания в Нью-Йорке.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис модель показала, в каком наряде она пришла в ЗАГС. На архивных фото и видео Эмили позировала в брючном костюме горчичного цвета и черной шляпе с сетчатой ​​вуалью. А ее Возлюбленный предстал перед камерой в светлый костюме.

Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
Беременная Эмили Ратаковски показала редкие кадры со свадьбы
instagram.com/emrata

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivona

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