Ольга Горбачева показала старшую дочь от брака с Юрием Никитиным

Певица Ольга Горбачева поделилась семейным снимком.

Украинская певица-ментор, экс-солистка группы “Арктика“, ведущая и поэтесса Ольга Горбачева поделилась с пользователями Сети редкой семейной фотографией.

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На официальной странице 39-летней артистки в Инстаграм появился кадр, где она запечатлена со старшей дочерью от известного продюсера Юрия Никитина. На свежем снимке Ольга и 15-летняя Полина на фоне огромной картины сидели в креслах напротив друг друга и держались за руки.

“Когда захочешь обидеться на свою мать, подумай о том, получается ли у тебя быть такой матерью для своих детей, какой бы ты хотела, чтобы была для тебя твоя мать?“, - обратилась к подписчицам Горбачева.

Ольга Горбачева показала старшую дочь Полину instagram.com/gorbachovaolga

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