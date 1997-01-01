Редкий кадр: Потап поделился фото с подросшим сыном

Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, поделился с подписчиками милым снимком.

Потап поделился фото с подросшим сыном instagram.com/realpotap

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Популярный исполнитель Потап на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость запечатлен со свои подросшим сыном от первого брака – Андреем. Мужчины предстали в черных аутфитах и сфотографировались на фоне афиши «Скажене весілля». К слову, Потап стал продюсером этой кинокартины.

Под публикацией Потап призвал фолловеров сходить в кинотеатр на этот фильм:

«Сьогодні Відбулася прем’єра 3-ої частини #скаженевесілля @crazywedding3_official ми @potapchiq зацінили ,тепер Ваша черга! Всі в Кіно!! Я так скучив за поп-корном і українською на великому екрані!»

Поклонникам понравился милый кадр Потапа с сыном, и они осыпали их комплиментами в комментариях:

«Потап ты крутой! Обожаю вас с Настей ❤️». «Крутые!» «Ну вообще крутяк 🔥❤️». «Гарні 😘😘😘😘». «Ты классный отец, респект».

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