Редкий кадр: Потап поделился фото с подросшим сыном
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Популярный исполнитель Потап на своей странице в Инстаграм опубликовал семейное фото. На кадре знаменитость запечатлен со свои подросшим сыном от первого брака – Андреем. Мужчины предстали в черных аутфитах и сфотографировались на фоне афиши «Скажене весілля». К слову, Потап стал продюсером этой кинокартины.
Под публикацией Потап призвал фолловеров сходить в кинотеатр на этот фильм:
«Сьогодні Відбулася прем’єра 3-ої частини #скаженевесілля @crazywedding3_official ми @potapchiq зацінили ,тепер Ваша черга! Всі в Кіно!! Я так скучив за поп-корном і українською на великому екрані!»
Поклонникам понравился милый кадр Потапа с сыном, и они осыпали их комплиментами в комментариях:
«Потап ты крутой! Обожаю вас с Настей ❤️».
«Крутые!»
«Ну вообще крутяк 🔥❤️».
«Гарні 😘😘😘😘».
«Ты классный отец, респект».
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