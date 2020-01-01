«Рыжеволосая бестия»: дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре запечатлена старшая дочь знаменитости Маша Полякова. Девочка позировала в розовой пижаме, распустив свои длинные волосы. Однако главной изюминкой снимка стал новый цвет волос звездной дочери – рыжий.
Под публикацией Оля Полякова призналась, что она поэкспериментировала над имиджем дочери, покрасив ей волосы в яркий оттенок:
«Я ещё и парикмахер! Как вам Марусино преображение?»
Поклонникам понравился внешний вид Маши Поляковой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Чудова Маруся 😍».
«Божеее😍😍😍😍 красотка🔥».
«Олечка, это шедевр ❤️, Машуне очень идёт рыжий цвет ❤️».
«Так ей круче намного! Очень идет! Красотка».
«Мамина красавица!»
«Какая красивая девочка».
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