Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Рыжеволосая бестия»: дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж

Комментариев: 0
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками снимком своей дочери.

Дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж
Дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде

Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре запечатлена старшая дочь знаменитости Маша Полякова. Девочка позировала в розовой пижаме, распустив свои длинные волосы. Однако главной изюминкой снимка стал новый цвет волос звездной дочери – рыжий.

Под публикацией Оля Полякова призналась, что она поэкспериментировала над имиджем дочери, покрасив ей волосы в яркий оттенок:

«Я ещё и парикмахер! Как вам Марусино преображение?»

Поклонникам понравился внешний вид Маши Поляковой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Чудова Маруся 😍».

«Божеее😍😍😍😍 красотка🔥».

«Олечка, это шедевр ❤️, Машуне очень идёт рыжий цвет ❤️».

«Так ей круче намного! Очень идет! Красотка».

«Мамина красавица!»

«Какая красивая девочка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Оля Полякова 2020, Оля Полякова певица, Оля Полякова фото, Оля Полякова дочь, Оля Полякова инстаграм, Оля Полякова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь