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Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой в спортзале

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Гимнастка Анна Ризатдинова показала видео из тренировки в спортзале.
Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой в спортзале
Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой в спортзале
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2016 и финалистка шоу “Танці з зірками 2019“, Анна Ризатдинова показала поклонникам, как поддерживает себя в отличной форме.

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В своем профиле в Инстаграм 27-летняя спортсменка разместила видео, где она запечатлена в спортзале во время занятий на различных тренажерах. Для тренировки Ризатдинова выбрала короткий топ и обтягивающие лосины.

В описании к кадрах звезда поделилась своим мнением по поводу того, как часто нужно заниматься спортом. Анна считает, что тренировки должны проходить не больше трех раз в неделю.

“Я за то, чтобы тренироваться 3 раза в неделю. Ведь это такая вещь, которая очень быстро может надоесть. Можно загореться и начать усиленно тренироваться каждый день. А потом чувство эйфории пройдёт, и человек может совсем перехотеть заниматься. Поэтому оптимальный вариант - 3 занятия спортом в неделю. Есть день отдыха между тренировками, во время которого мышцы успевают восстанавливаться. Также есть время немного соскучиться по спорту. Так что это - идеальная формула, которой я советую следовать“, - написала гимнастка.

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: ivonа bigmir)net

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