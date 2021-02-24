«Влажное» фото: Сальма Хайек засветилась в мокром купальнике
Читай также: Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде
Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном мокром купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь. Стоит отметить, что артистка позирует с закрытыми глазами, а по ее телу стекает вода. Звезда распустила свои мокрые волосы и показала идеально ровную кожу лица без капли макияжа.
Под публикацией Сальма написала так:
«Я готова «дождь на меня», - цитируя известную композицию Леди Гаги.
Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ты невероятная личность».
«Прекрасное фото».
«Очень сексуальная».
«Я люблю тебя».
«Ты лучшая женщина».
«Девушка моей мечты».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Леся Никитюк показалась в откровенном комбинезоне с вырезами на бедрах
- Сексапильная Миша Романова призналась, что мечтает встретить свою любовь
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил