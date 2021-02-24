«Влажное» фото: Сальма Хайек засветилась в мокром купальнике

Американская киноактриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Сальма Хайек засветилась в мокром купальнике instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном мокром купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь. Стоит отметить, что артистка позирует с закрытыми глазами, а по ее телу стекает вода. Звезда распустила свои мокрые волосы и показала идеально ровную кожу лица без капли макияжа.

Под публикацией Сальма написала так:

«Я готова «дождь на меня», - цитируя известную композицию Леди Гаги.

Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты невероятная личность». «Прекрасное фото». «Очень сексуальная». «Я люблю тебя». «Ты лучшая женщина». «Девушка моей мечты».

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