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«Влажное» фото: Сальма Хайек засветилась в мокром купальнике

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Американская киноактриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Сальма Хайек засветилась в мокром купальнике
Сальма Хайек засветилась в мокром купальнике
instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном мокром купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь. Стоит отметить, что артистка позирует с закрытыми глазами, а по ее телу стекает вода. Звезда распустила свои мокрые волосы и показала идеально ровную кожу лица без капли макияжа.

Под публикацией Сальма написала так:

«Я готова «дождь на меня», - цитируя известную композицию Леди Гаги.

Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты невероятная личность».

«Прекрасное фото».

«Очень сексуальная».

«Я люблю тебя».

«Ты лучшая женщина».

«Девушка моей мечты».

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Источник: ivonа bigmir)net

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