Мика Ньютон рассекретила, как познакомилась с мужем Крисом Сааведрой

Украинская певица Мика Ньютон и владелец американского модельного агентства Крис Сааведра сыграли свадьбу в декабре 2018 года.

Украинская певица, актриса и участница “Евровидения 2011“ Мика Ньютон в программе “Зіркове життя“ впервые рассказала о знакомстве с мужем-американцем, который поддерживал ее во время борьбы с онкологией.

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По словам 34-летней звезды, она встретила владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра на парковке возле супермаркета. Мужчина подошел к Мике, чтобы попросить у нее номер телефона.

Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой instagram.com/mikanewton

“Слышу, кто-то бежит за мной на парковке. И он говорит: “Дай мне телефон“. Я думаю: “Никакой телефон он у меня не получит. И я ему написала email на карточке.

Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой instagram.com/mikanewton

Ньютон отметила, что Крис в течение года писал ей письма на электронную почту, однако она ни на одно не ответила. Позже парень подписался на ее страницу в Инстаграм. Благодаря соцсети, он узнал, что Мика обожает панд.

“Он понял, что я люблю панд. И он мне просто прислал панду и сказал: “Эта панда очень грустная, потому что мы до сих пор с тобой не попили кофе“. Думаю: “Ладно, схожу по приколу“, – вспомнила певица.

Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой instagram.com/mikanewton

Спустя четыре месяца после первого свидания Ньютон и Сааведра вместе сходили в кино и с того момента больше не расставались. Влюбленные сыграли свадьбу в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе. Сейчас они снимают квартиру в Голливуде и являются основателями актерского агентства.

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