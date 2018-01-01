Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мика Ньютон рассекретила, как познакомилась с мужем Крисом Сааведрой

Комментариев: 0
Украинская певица Мика Ньютон и владелец американского модельного агентства Крис Сааведра сыграли свадьбу в декабре 2018 года.
Мика Ньютон рассекретила, как познакомилась с мужем Крисом Сааведрой
Мика Ньютон рассекретила, как познакомилась с мужем Крисом Сааведрой
instagram.com/mikanewton

Украинская певица, актриса и участница “Евровидения 2011“ Мика Ньютон в программе “Зіркове життя“ впервые рассказала о знакомстве с мужем-американцем, который поддерживал ее во время борьбы с онкологией.

Читай также: Звезда фильма “Спеши любить“ Мэнди Мур сообщила о рождении первенца

По словам 34-летней звезды, она встретила владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра на парковке возле супермаркета. Мужчина подошел к Мике, чтобы попросить у нее номер телефона.

Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой
Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой
instagram.com/mikanewton

“Слышу, кто-то бежит за мной на парковке. И он говорит: “Дай мне телефон“. Я думаю: “Никакой телефон он у меня не получит. И я ему написала email на карточке.

Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой
Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой
instagram.com/mikanewton

Ньютон отметила, что Крис в течение года писал ей письма на электронную почту, однако она ни на одно не ответила. Позже парень подписался на ее страницу в Инстаграм. Благодаря соцсети, он узнал, что Мика обожает панд.

“Он понял, что я люблю панд. И он мне просто прислал панду и сказал: “Эта панда очень грустная, потому что мы до сих пор с тобой не попили кофе“. Думаю: “Ладно, схожу по приколу“, – вспомнила певица.

Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой
Мика Ньютон с мужем Крисом Сааведрой
instagram.com/mikanewton

Спустя четыре месяца после первого свидания Ньютон и Сааведра вместе сходили в кино и с того момента больше не расставались. Влюбленные сыграли свадьбу в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе. Сейчас они снимают квартиру в Голливуде и являются основателями актерского агентства. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мика Ньютон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь