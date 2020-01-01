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«Очередной скандал»: Тина Кароль взорвала Сеть фото в откровенном платье

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Тина Кароль взорвала Сеть фото в откровенном платье
Тина Кароль взорвала Сеть фото в откровенном платье
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном длинном платье с эффектными разрезами, украшенном сверкающими камнями. Соблазнительный наряд с глубоким декольте оголяет плоский животик и стройную ножку артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и босоножками на каблуках.

Под публикацией Кароль интригующе написала:

«Это- очередной скандал👻».

Поклонники восхитились внешним видом Тины Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Восхищаюсь Вами!Вы-пример женственности, силы, мудрости, нежности, любви».

«Самая прекрасная 😍».

«Богиня 🔥».

«Ваааай, какое платье🔥🔥🔥».

«Сильно красивая».

«Нет слов!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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