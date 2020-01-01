«Очередной скандал»: Тина Кароль взорвала Сеть фото в откровенном платье
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном длинном платье с эффектными разрезами, украшенном сверкающими камнями. Соблазнительный наряд с глубоким декольте оголяет плоский животик и стройную ножку артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и босоножками на каблуках.
Под публикацией Кароль интригующе написала:
«Это- очередной скандал👻».
Поклонники восхитились внешним видом Тины Кароль, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Восхищаюсь Вами!Вы-пример женственности, силы, мудрости, нежности, любви».
«Самая прекрасная 😍».
«Богиня 🔥».
«Ваааай, какое платье🔥🔥🔥».
«Сильно красивая».
«Нет слов!»
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