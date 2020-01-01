Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде
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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в сером откровенном костюмчике, который состоит из топа и обтягивающей юбки. Эффектный наряд подчеркивает пышную грудь, тонкую талию и пышные бедра звезды. Свой образ Кайли дополнила распущенными длинными волосами, выразительным макияжем, массивным украшением на шее и босоножками на шпильках.
За жизнью Кайли Дженнер следят более двухсот миллионов фолловеров, которые активно лайкают и комментируют каждую ее публикацию. За насколько часов эффектные снимки собрали более шести миллионов лайков и огромное количество восторженных комментариев.
Поклонники восхитились внешним видом Кайли Дженнер, и осыпали ее комплиментами:
«Какая ты милая».
«Очень красивая».
«Горячая девочка».
«Невероятная».
«Королева».
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