Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде instagram.com/kyliejenner

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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в сером откровенном костюмчике, который состоит из топа и обтягивающей юбки. Эффектный наряд подчеркивает пышную грудь, тонкую талию и пышные бедра звезды. Свой образ Кайли дополнила распущенными длинными волосами, выразительным макияжем, массивным украшением на шее и босоножками на шпильках.

За жизнью Кайли Дженнер следят более двухсот миллионов фолловеров, которые активно лайкают и комментируют каждую ее публикацию. За насколько часов эффектные снимки собрали более шести миллионов лайков и огромное количество восторженных комментариев.

Поклонники восхитились внешним видом Кайли Дженнер, и осыпали ее комплиментами:

«Какая ты милая». «Очень красивая». «Горячая девочка». «Невероятная». «Королева».

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