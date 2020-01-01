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Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде

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Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде
Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в обтягивающем наряде
instagram.com/kyliejenner

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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в сером откровенном костюмчике, который состоит из топа и обтягивающей юбки. Эффектный наряд подчеркивает пышную грудь, тонкую талию и пышные бедра звезды. Свой образ Кайли дополнила распущенными длинными волосами, выразительным макияжем, массивным украшением на шее и босоножками на шпильках.

За жизнью Кайли Дженнер следят более двухсот миллионов фолловеров, которые активно лайкают и комментируют каждую ее публикацию. За насколько часов эффектные снимки собрали более шести миллионов лайков и огромное количество восторженных комментариев.

Поклонники восхитились внешним видом Кайли Дженнер, и осыпали ее комплиментами:

«Какая ты милая».

«Очень красивая».

«Горячая девочка».

«Невероятная».

«Королева».

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Источник: ivonа bigmir)net

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