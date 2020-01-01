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«Для меня это шок»: Настя Каменских показала, на что пошла ради красоты

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Настя Каменских показала, на что пошла ради красоты
Настя Каменских показала, на что пошла ради красоты
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На первом кадре знаменитость предстала без макияжа, в шапке и толстовке. Девушка показала аккуратный маникюр в нюдовом оттенке, с которым ей комфортно ходить. А на втором снимке артистка продемонстрировала очень длинные нарощенные ногти квадратной формы, которые доставляли ей массу дискомфорта.

Под публикацией Настя призналась, что длинные ногти стали для нее настоящим испытанием:

«Девочки, у которых длинные ногти, как вы это делаете? 😄
Это и правда очень красиво и стильно, но лично мне неудобно. Как вам удается быстро печатать, тренироваться, одеваться, застёгивать украшения, готовить, накладывать макияж и делать еще сотню ежедневных вещей? 😱
Без шуток, вы крутые! 😍 Я продержалась 4 дня и поняла, что мой идеальный вариант - это короткий маникюр».

Поклонники отметили, что Насте Каменских больше к лицу маникюр на короткие ногти:

«Для меня это шок».

«Полностью согласна🙌🏽рада видеть тебя с привычной длиной❤️».

«Молодець, що зняла ті великі нігті ❤️».

«Настя, какая вы классная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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