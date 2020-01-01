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Екатерина Кухар показала удивительную красоту женских линий

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Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками чувственным снимком.

Екатерина Кухар показала удивительную красоту женских линий
Екатерина Кухар показала удивительную красоту женских линий
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная артистка балета Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На черно-белом кадре знаменитость позировала в платье с перьями, кончики которого торчали. Звезда сделала яркий макияж, собрала волосы в высокий хвост и надела массивные блестящие украшения. Складывалось впечатление, что перед нами предстал настоящий черный лебедь из балета «Лебединое озеро».

Под публикацией Екатерина написала приятные слова в адрес своего приятеля – фотографа Ростислава Рипки:

«Удивительная красота женских линий... Ты ювелир в своём деле, а получившийся результат — это искусство на века!
Отпускай эту книгу в мир и пусть она вдохновляет каждого, кто к ней прикоснется!
Горжусь!»

Поклонники восхитились внешним видом Екатерины Кухар, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ой, как красиво 😍».

«Волшебная🙌👏❤️❤️».

«Невероятно».

«Сколько в вас грации и силы во взгляде».

«Восхитительная и грациозная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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