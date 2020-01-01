«Ты – мой герой»: Регина Тодоренко трогательно призналась мужу в любви
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в компании своего мужа и сына. Звездная семья, держась за руки, прогуливается по побережью океана. Они выглядят очень счастливо вместе. Регина надела длинное летящее платье бежевого цвета, а Влад с Майклом примерили белые рубашки и штаны.
Под публикацией Тодоренко написала любовное признание, адресованное своему мужу – Владу Топалову:
«Мои мужчины, моя поддержка, моя опора, мой дом, моя крепость, МОЯ ЛЮБОВЬ, спасибо вам за всё! С вами моя жизнь наполнена самыми яркими красками🙏🏻❤️ Спасибо тебе, любимый @vladtopalovofficial , за пример достойного мужчины, мужа и отца, который ты подаешь сыну❤️. Ты - мой герой♂️».
Поклонники восхитились милым семейным снимком, и осыпали звездную семью комплиментами:
«Красивая семья».
«Регина, ты супер».
«Идеальное фото, идеальные Вы».
«Так красиво».
«Вы очень красивая пара! И сынок просто милаха».
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