Певец Макс Барских показал фото с празднования дня рождения племянницы.

Знаменитый украинский исполнитель, выпускник “Фабрики звезд 2“ и участник Нацотбора на “Евровидение 2012“, Макс Барских очаровал Сеть милыми семейными фотографиями.

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В своем профиле в Инстаграм он обнародовал два ярких снимка с празднования шестого дня рождения его племянницы Даши. На первом фото звездный дядя позировал за столом с именинницей. На втором кадре к ним присоединилась сестра Макса и мама Даши - Оксана.

“День рождения племяшки!“, - лаконично подписал публикацию Барских.

Макс Барских запостил редкие фото с сестрой и племянницей nstagram.com/max_barskih

Макс Барских запостил редкие фото с сестрой и племянницей nstagram.com/max_barskih

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