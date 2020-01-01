Жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась новым фото с отдыха в Египте.

Победительница девятого сезона романтического шоу “Холостяк“ и жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась с подписчиками свежей фотографией с отдыха в Египте.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя знаменитость, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, обнародовала снимок, где она позировала возле бассейна. Даша демонстрировала на камеру уже большой животик в раздельном купальнике голубого цвета.

“Два довольных человека“, - подписала солнечный кадр Квиткова.

Беременная Даша Квиткова продемонстрировала большой животик в купальнике instagram.com/kvittkova

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