Бывшие участники "Холостячки" Андрей Рыбак и Евгений Ковтуненко вместе отправились на отдых в ОАЭ.

Рыбак и Ковтуненко из "Холостячки" сняли забавное видео в Дубае instagram.com/rybak_sydney

Полуфиналист шоу “Холостячка“, звезда проекта “Лига смеха“ и радиоведущий “Русского радио Украина“, Андрей Рыбак и его девушка Алина Смирнова после отпуска в Египте отправились еще в одно путешествие. Теперь пара отдыхает в Дубае. Компанию влюбленным составил еще один участник “Холостячки“, юрист и ресторатор Евгений Ковтуненко.

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На странице Рыбака в Инстаграм появилось совместное видео бывших претендентов на сердце Ксении Мишиной. Андрей и Евгений решили пошутить на тему дружбы. В ролике можно увидеть, как Рыбак заказывает еду и спрашивает у Ковтуненко, что он будет.

- Здравствуйте! Можно Биг Мак и колу. Жека, ты че будешь?

- Чувак, возьми мне чизбургер большой, пожалуста!

- Ааа. И чизбургер большой!

- Блин, Андрюх, я деньги забыл.

- Та ладно. Все нормально. Чизбургер не надо. Только Биг Мак и колу.

“Мы с Евгением Ковтуненко всегда понимаем друг друга и не задаём лишних вопросов! 😅 А вы бы что сделали?!“, - подписал забавный ролик Рыбак.

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