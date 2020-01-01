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Владимир Остапчук запостил милое видео с дочерью Эмилией

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Владимир Остапчук показал Эмилию в костюме Эльзы из "Холодного сердца".
Владимир Остапчук запостил милое видео с дочерью Эмилией
Владимир Остапчук запостил милое видео с дочерью Эмилией
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский телеведущий, актер и стендап-комик Владимир Остапчук рассказал, почему в одном из выпусков шоу “Маска“ на канале “Украина“ появился в образе главной героини популярного мультфильма.

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На своей странице в Инстаграм 36-летний артист признался, что его семилетняя дочь Эмилия от брака с Еленой Войченко обожает Эльзу из “Холодного сердца“. В качестве доказательства звездный папа опубликовал милый ролик, где девочка в костюме любимого персонажа исполняет один из саундтреков к мультику.

“Почему Остапчук в женском платье, парике и вообще Эльза в шоу “Маска“? Это любимый мультик моей Эмилии❤️  P.S. Я уже выкладывал этот ролик, но вы засыпали просьбами сделать это ещё раз🙏“, - подписал кадры Остапчук.

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Теги: Владимир Остапчук, Маска, Холодное сердце
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Источник: Ivona

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