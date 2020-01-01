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Слава Каминская рассказала, почему не показывает нового бойфренда в Сети

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Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская заявила, что пока не хочет постить в Инстаграмме снимки с возлюбленным.
Слава Каминская рассказала, почему не показывает нового бойфренда в Сети
Слава Каминская рассказала, почему не показывает нового бойфренда в Сети
instagram.com/babaslavka

Известная украинская исполнительница Слава Каминская, которая является участницей дуэта “НеАнгелы“, призналась, что в ближайшее время не планирует знакомить общественность со своим новым возлюбленным.

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Так, на вопрос журналистки программы “Зірковий шлях“, кого Слава никогда не запостила бы в Инстаграм, 36-летняя исполнительница ответила, что своего молодого человека. Каминская отметила, что больше не хочет допускать ошибок прошлого.

“Я, знаете, допустила ошибку, выкладывая везде свою прекрасную счастливую семью. Поэтому новую счастливую семью выкладывать я не буду. Видеть ее буду только я и счастливый обладатель счастливой семьи“, - заявила певица.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona

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