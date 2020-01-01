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"Вот такой я себе нравлюсь": Ольга Куриленко показала лицо без макияжа

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Голливудская звезда с украинскими корнями Ольга Куриленко поразила моложавым видом.
"Вот такой я себе нравлюсь": Ольга Куриленко показала лицо без макияжа
"Вот такой я себе нравлюсь": Ольга Куриленко показала лицо без макияжа
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла Девушку Бонда в фильме “Квант милосердия“, поразила пользователей Сети моложавым видом.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость разместила кадр селфи, которое сделала в домашней обстановке. На свежем снимке Ольга запечатлена с распущенными волосами в полосатой кофте и с золотистой цепочкой на шее. Актриса продемонстрировала на камеру лицо без косметики.

“Вот такой я себе нравлюсь больше всего: естественной и без макияжа“, - подписала фото Куриленко.

Ольга Куриленко показала лицо без макияжа
Ольга Куриленко показала лицо без макияжа
instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: ivonа bigmir)net

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