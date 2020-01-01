Украинская певица Алина Гросу шокировала фанатов неожиданным заявлением.

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу в недавнем интервью рассказала о своей личной жизни. Артистка призналась, что они с Романом Полянским обменялись кольцами. По ее словам, такой подарок звездная пара сделала друг другу на День рождения Романа. Эти украшения сделаны из драгоценного металла с черным бриллиантом.

«Я предложила вместе пойти на ювелирный мастер-класс. Там сами сделали кольца и подарили их друг другу», - рассказала Алина.

Однако свои отношения пара не комментирует, лишь отшучивается на этот счет. Хотя ни для кого не секрет, что романтические отношения звездам приписывают уже давно. Также знаменитости не признаются, что значат эти кольца:

«И так все понятно», — говорит Роман, нежно поправляя волосы Алины, и обнимая ее во время интервью.

Напомним, что Алина Гросу развелась всего через полгода после свадьбы, а Роман Полянский также недавно сообщил, что больше не состоит в отношениях со своей женой.

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