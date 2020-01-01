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В купальнике и со стаканом в руке: Александра Зарицкая запостила пикантное фото

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, куда мечтает отправиться на отдых.
В купальнике и со стаканом в руке: Александра Зарицкая запостила пикантное фото
В купальнике и со стаканом в руке: Александра Зарицкая запостила пикантное фото
instagram.com/kazka.band

Украинская певица Александра Зарицкая, которая является вокалисткой популярной группы KAZKA, поделилась пикантным фото из личного архива. На своей странице в Инстаграм 28-летняя исполнительница обнародовала кадр с отдыха за границей.

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На снимке Саша запечатлена с влажными волосами и закрытыми глазами в темном купальнике и с коктейлем в руке. Девушка позировала в огромных пальмовых листьях. Судя по подписи, фото было сделано на Шри-Ланке, где Зарицкая отдыхала в прошлом году. Певица отметила, что мечтает туда вернутся.

“Назвіть, не задумуючись, країну куди б зараз рванули) я на Шрі-Ланку🌴“, - призналась солистка KAZKA.

Александра Зарицкая запостила пикантное фото в купальнике
Александра Зарицкая запостила пикантное фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

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Теги: Александра Зарицкая
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Источник: ivonа bigmir)net

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