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«Честное» фото: 54-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа

Комментариев: 1
Американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

54-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
54-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо крупным планом, продемонстрировав свое идеальное лицо без признаков старения. Звезда позирует в темно-синем купальнике, который отлично сочетается с ее загорелой кожей. На ее лице нет ни капли макияжа, а спутанные от купания волосы она решила распустить.

Артистка относится к тем женщинам, которые с годами становятся только краше и поражают окружающих своей вечной молодостью.

Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Сальма, как ты можешь быть такой восхитительной?»

«Так горяча».

«Самая красивая в мире!»

«Абсолютная красота».

«Ты просто ангел».

«Как я могу заполучить твое сердце?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.02.2021, 14:34
Оценка:  0
pусский
Это постоянный секас во все дырки, пусть бабы берут пример!
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