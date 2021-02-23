«Честное» фото: 54-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа

Американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

54-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо крупным планом, продемонстрировав свое идеальное лицо без признаков старения. Звезда позирует в темно-синем купальнике, который отлично сочетается с ее загорелой кожей. На ее лице нет ни капли макияжа, а спутанные от купания волосы она решила распустить.

Артистка относится к тем женщинам, которые с годами становятся только краше и поражают окружающих своей вечной молодостью.

Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Сальма, как ты можешь быть такой восхитительной?» «Так горяча». «Самая красивая в мире!» «Абсолютная красота». «Ты просто ангел». «Как я могу заполучить твое сердце?»

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