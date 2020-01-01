«Сексуальная фигура»: Ирина Федишин позировала на песке в бикини
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Популярная исполнительница Ирина Федишин на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует, стоя на песке на коленях. Артистка предстала в раздельном купальнике с цветочным принтом, продемонстрировав свои аппетитные формы. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и яркими аксессуарами.
Публикацию Ирина подписала цитатой Софи Лорен:
«Дівчата, пам'ятайте, ніщо не робить жінку більш красивою, ніж впевненість в тому, що вона красива».
Поклонники восхитились роскошной фигурой Ирины Федишин, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Невероятная».
«Какая красивая».
«Вы красотка».
«Очень красивая и женственная».
«Сексуальная фигура».
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