Прикрылась пледом: Ани Лорак поразила фанатов снимком в нижнем белье
Читай также: «Какой огонек»: жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в кресле в кружевном нижнем белье. Стройную фигуру артистка прикрыла пледом, который оголил ее точеные ножки. Домашний образ звезда дополнила распущенными волосами и минимумом макияжа на лице.
Под публикацией Ани Лорак написала, что в свободное время мечтает:
«В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты✨
Это очень важная часть жизни – нарисовать своё пространство, ведь все мы – художники 🎨».
Поклонники восхитились чувственным снимком Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Такая уютная фотография😍🦋Очень красивая, Каролин!»
«Какая красавица 😍❤️».
«Такая красивая и нежная😍😍❤️».
«Безумно красивая».
«Влюбилась в эту фотку! Красавица!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Надя Дорофеева показала постельные фото в откровенных позах
- Беременную Дашу Квиткова раскритиковали за откровенное фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил