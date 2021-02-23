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Прикрылась пледом: Ани Лорак поразила фанатов снимком в нижнем белье

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ани Лорак поразила фанатов снимком в нижнем белье
Ани Лорак поразила фанатов снимком в нижнем белье
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в кресле в кружевном нижнем белье. Стройную фигуру артистка прикрыла пледом, который оголил ее точеные ножки. Домашний образ звезда дополнила распущенными волосами и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Ани Лорак написала, что в свободное время мечтает:

«В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты✨
Это очень важная часть жизни – нарисовать своё пространство, ведь все мы – художники 🎨».

Поклонники восхитились чувственным снимком Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Такая уютная фотография😍🦋Очень красивая, Каролин!»

«Какая красавица 😍❤️».

«Такая красивая и нежная😍😍❤️».

«Безумно красивая».

«Влюбилась в эту фотку! Красавица!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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