Прикрылась пледом: Ани Лорак поразила фанатов снимком в нижнем белье

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ани Лорак поразила фанатов снимком в нижнем белье instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в кресле в кружевном нижнем белье. Стройную фигуру артистка прикрыла пледом, который оголил ее точеные ножки. Домашний образ звезда дополнила распущенными волосами и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Ани Лорак написала, что в свободное время мечтает:

«В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты✨

Это очень важная часть жизни – нарисовать своё пространство, ведь все мы – художники 🎨».

Поклонники восхитились чувственным снимком Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Такая уютная фотография😍🦋Очень красивая, Каролин!» «Какая красавица 😍❤️». «Такая красивая и нежная😍😍❤️». «Безумно красивая». «Влюбилась в эту фотку! Красавица!»

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