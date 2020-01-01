«Богиня»: Злата Огневич взорвала Сеть изгибами своего тела
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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном коротеньком платье с пикантными разрезами. Верх наряда сделан из бархата, а низ – выполнен из полупрозрачной ткани с накидкой. Эффектный образ артистка дополнила туфлями на каблуках, легкими волнами на волосах и выразительным макияжем.
Под публикацией Злата поразила фанатов своим творчеством, написав чувственное стихотворение:
«Ти мене називав маленькою Леді,
І сміялися люди: «Так не бувá»!
Хлопчик милий, з усмішкою Будди,
Викрав серце, далеко сховав».
Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Крутая фотография!»
«Жінка-вогонь🔥😍».
«Богиня».
«Злата, Вы хорошеете с каждым днём 🌟».
«Вау, супер 🙌».
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