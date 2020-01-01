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«Богиня»: Злата Огневич взорвала Сеть изгибами своего тела

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Злата Огневич взорвала Сеть изгибами своего тела
Злата Огневич взорвала Сеть изгибами своего тела
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном коротеньком платье с пикантными разрезами. Верх наряда сделан из бархата, а низ – выполнен из полупрозрачной ткани с накидкой. Эффектный образ артистка дополнила туфлями на каблуках, легкими волнами на волосах и выразительным макияжем.

Под публикацией Злата поразила фанатов своим творчеством, написав чувственное стихотворение:

«Ти мене називав маленькою Леді,
І сміялися люди: «Так не бувá»!
Хлопчик милий, з усмішкою Будди,
Викрав серце, далеко сховав».

Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Крутая фотография!»

«Жінка-вогонь🔥😍».

«Богиня».

«Злата, Вы хорошеете с каждым днём 🌟».

«Вау, супер 🙌».

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Источник: ivonа bigmir)net

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