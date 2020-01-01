Арсен Мирзоян поделился воспоминаниями о начале романа с Тоней Матвиенко.

Арсен Мирзоян рассекретил, как сообщил экс-жене, что влюблен в Тоню Матвиенко instagram.com/arsen_mirzoian

Заслуженный артист Украины, участник первого сезона “Голосу країни“ и Нацотбора на “Евровидение 2017“, Арсен Мирзоян впервые откровенно рассказал об уходе из семьи ради отношений с певицей Тоней Матвиенко, которая является дочерью легендарной Нины Матвиенко.

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В программе “Життя відомих людей“ Арсен вспомнил, что познакомился с нынешней женой на съемках “Голосу країни“. По словам музыканта, сначала Тоня ему совершенно не понравилась.

“Нас привели на студію записуватися і тут заходить Тоня. І вона так зайшла і не привіталася. Я думаю – нічого собі. А що це тепер не вітаються? Що це таке?“, - поделился Мирзоян.

Позже Арсен все таки нашел общий язык с Матвиенко и даже пригласил ее выступать с ним в туре. А со временем между ними возникли любовные чувства. Мирзоян вспомнил, как сообщил жене Анне, которая родила ему двух сыновей, о том, что влюблен в другую.

“Дав собі десь рік прожити з цим! Може, я передумаю, може, це не серйозно. І я зрозумів – все, приплили! Я вирішив, що я буду чесним. Не треба робити гірше нікому і я подумав, краще зараз, ніж ніколи“, - признался певец.

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Арсен отметил, что помогает бывшей супруге и детям. Звездный отец часто забирает сыновей на каникулы или просто в гости. Также, он добавил, что иногда в Запорожье проводит время с экс-женой Анной.

“Нікуди мої обов’язки не поділися, ми з Анею обговорили умовно аліменти. Я все віддав, все переписав. Ми почали нормально спілкуватися. Тим паче, я дуже часто приїжджаю до малих“, - заявил Мирзоян.

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