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В Сети показали, как Дан Балан выглядел в юности

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До приобретения популярности молдавский артист Дан Балан имел длинные и кудрявые волосы.
В Сети показали, как Дан Балан выглядел в юности
В Сети показали, как Дан Балан выглядел в юности
instagram.com/danbalan

В Сети обнародовали архивные фотографии известного молдавского исполнителя, продюсера и экс-тренера украинского вокального шоу “Голос країни“, Дана Балана. На фанатской странице 42-летнего артиста в Инстаграм показали, как Дан выглядел в начале музыкальной карьеры.

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На одном из кадров Балана совсем не узнать. На фото молодой певец позировал с длинными кучерявыми волосами. На других снимках, где Дан запечатлен с коллегами по группе “O-Zone“, можно увидеть, каким худым он был в юности.

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Теги: Дан Балан
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Источник: ivonа bigmir)net

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