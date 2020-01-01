До приобретения популярности молдавский артист Дан Балан имел длинные и кудрявые волосы.

В Сети показали, как Дан Балан выглядел в юности instagram.com/danbalan

В Сети обнародовали архивные фотографии известного молдавского исполнителя, продюсера и экс-тренера украинского вокального шоу “Голос країни“, Дана Балана. На фанатской странице 42-летнего артиста в Инстаграм показали, как Дан выглядел в начале музыкальной карьеры.

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На одном из кадров Балана совсем не узнать. На фото молодой певец позировал с длинными кучерявыми волосами. На других снимках, где Дан запечатлен с коллегами по группе “O-Zone“, можно увидеть, каким худым он был в юности.

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