Даша Астафьева подсказала девушкам, как полюбить себя

Певица Даша Астафьева поделилась с подписчицами полезными советами.

Популярная украинская исполнительница, фотомодель и актриса Даша Астафьева решила ответить на один из часто задаваемых вопросов подписчиц. 35-летняя знаменитость решила подсказать девушкам, как полюбить себя.

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На своей странице в Инстаграм Астафьева в длинной публикации с полезными советами призналась, что неделю искала тишины и уединения, чтобы написать этот пост. Звезда отметила, что любовь к себе можно смело назвать талантом. По словам Даши, обнаружить талант - пол дела, сложнее его закрепить.

“Найдите, пожалуйста, тихое место, чтобы услышать меня. Честно задайтесь вопросом, как много всего важного и полезного для себя вы делаете? Наступает момент, когда надо остановиться. И дать усилие своему существу перезапуститься: начать засыпать и просыпаться раньше, учиться делать хоть минимальную зарядку, и полезные физические нагрузки, ежедневно брать интервью на тему “зачем ты мне“ у всего, что вы впускаете в себя и производите на свет, начиная от воды/еды/косметики, продолжая занятиями и увлечениями и заканчивая людьми. Хорошо было бы людьми начать, но, в моем случае, я этим заканчиваю, так как это уже давно не острый вопрос.

Рядом со мной и вокруг меня только достойные.

Оставайтесь чаще наедине с собой. Интересно? Ааааа, не можете находиться долго в одиночестве [самое популярное оправдание].

Тогда учитесь быть интересными сами себе, слушайте, смотрите, читайте старое и новое, важное, то, что заполнит каждый свободный пробел в вашей истории.

Знакомьтесь с миром.

Ставьте цели путешествовать и узнавать культуру всего, что вокруг.

Анализируйте. Учитесь новому и неизвестному:

⁃ Стоять на голове

⁃ Готовить вкусный завтрак

⁃ Уметь промолчать в нужный момент

⁃ Разбираться в авто

⁃ Знать столицы [оказывается для многих это все ещё неизведанное поле]

⁃ Языки

*Пожалуй, закончу на этом.

Учитесь замечать и помогать тех, кому вы нужны, [или можете быть нужны]. Хоть так, есть маленькая доля вероятности, что ежедневно мы делаем этот мир лучше!

Пусть любовь к себе станет вашей новой, тайной профессией. Этот труд облагораживает, помогает избавиться от недостатков. Ведь всегда найдутся желающие указать нам на наши недостатки. Ну и пусть! Достаточно поддержки всего одного человека, даже если этот самый человек - это ты“, - написала певица.

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