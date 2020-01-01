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Возлюбленная экс-холостяка Макса Михайлюка рассекретила срок беременности

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Стало известно, когда Даша Хлистун и Макс Михайлюк впервые станут родителями.
Возлюбленная экс-холостяка Макса Михайлюка рассекретила срок беременности
Возлюбленная экс-холостяка Макса Михайлюка рассекретила срок беременности
instagram.com/dasha_khlystun_

Известная украинская модель Даша Хлистун в начале февраля объявила, что впервые станет мамой. Отцом ее будущего малыша является главный герой 10 сезона шоу “Холостяк“, летчик  Макс  Михайлюк.

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А недавно, на своей странице в Инстаграм 24-летняя звезда подиумов ответила на один из часто задаваемых вопросов. Девушка рассекретила срок беременности. Даша написала, что скоро родит первенца, ведь сейчас она находится на 32-й недели. А, значит, ее ребенок от Михайлюка появится на свет уже через месяц.

“Исходя из чаще задаваемых вопросов) Подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок) Ведь мне то уже рожать скоро🙈 Пузожителю почти 32 недели❤️... и мое любимое фото кстати“, - написала Хлистун.

Даша Хлистун рассекретила срок беременности
Даша Хлистун рассекретила срок беременности
instagram.com/dasha_khlystun_

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Теги: Даша Хлистун, макс михайлюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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