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Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия

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21 февраля звезда "Игры престолов" Софи Тернер отметила 25-й день рождения.
Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия
Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия
Getty images

В воскресенье, 21 февраля, британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в сериале “Игра престолов“, отметила юбилей. Знаменитости исполнилось 25 лет. По случаю дня рождения актрисы, ее 31-летний супруг, американский музыкант и актер Джо Джонас решил показать два настроения именинницы.

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На первом фото Софи выглядела настоящей иконой стиля. Актриса позировала на выставке картин в белом брючном костюме, светлом тренче и белых ботинках. Свой образ она дополнила темными очками с белой оправой и массивной сумкой. На втором курьезном фото Тернер сидела на полу в голубом худи. Актриса надела на голову капюшон и туго затянула шнурок.

“С Днем Рождения, детка. У тебя два настроения и я люблю их одинаково 💜 люблю тебя“, - подписал снимки Джонас.

Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия
Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия
instagram.com/joejonas

Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия
Джо Джонас показал забавное фото Софи Тернер в честь ее 25-летия
instagram.com/joejonas

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Теги: Софи Тернер, Джо Джонас
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Источник: Ivona

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