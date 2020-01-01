55-летняя Элизабет Херли запостила пляжное фото
Британская актриса Элизабет Херли в очередной раз похвасталась роскошной фигурой.
Известная британская актриса, продюсер, фотомодель и экс-возлюбленная актера Хью Гранта, Элизабет Херли в очередной раз восхитила пользователей Сети своей стройной фигурой.
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На официальной странице в Инстаграм 55-летняя звезда сериала “Члены королевской семьи“ обнародовала пляжную фотографию, где она сидела на песке в белом бикини на завязках. В описании к снимку Херли добавила, что на кадре, который был сделан в феврале прошлого года, она позировала в наряде бренда Lou Lou.
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