Британская актриса Элизабет Херли в очередной раз похвасталась роскошной фигурой.

Известная британская актриса, продюсер, фотомодель и экс-возлюбленная актера Хью Гранта, Элизабет Херли в очередной раз восхитила пользователей Сети своей стройной фигурой.

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На официальной странице в Инстаграм 55-летняя звезда сериала “Члены королевской семьи“ обнародовала пляжную фотографию, где она сидела на песке в белом бикини на завязках. В описании к снимку Херли добавила, что на кадре, который был сделан в феврале прошлого года, она позировала в наряде бренда Lou Lou.

55-летняя Элизабет Херли запостила пляжное фото instagram.com/elizabethhurley1

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