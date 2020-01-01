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Скоро в роддом: Эмму Стоун сняли на улице с большим беременным животиком

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Папарацци сфотографировали Эмму Стоун на последних месяцах беременности.
Скоро в роддом: Эмму Стоун сняли на улице с большим беременным животиком
Скоро в роддом: Эмму Стоун сняли на улице с большим беременным животиком
Getty images

Осенью прошлого года появились слухи о том, что голливудская актриса Эмма Стоун тайно вышла замуж за режиссера шоу “Saturday Night Live“ Дэйва Маккари и уже готовится к рождению первенца. В январе эта информация получила первое подтверждение. Папарацци засняли кинозвезду с округлившимся животиком.

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А на днях в Сети появились новые снимки 32-летней Стоун, судя по которым она уже находится на последних месяцах беременности. На свежих кадрах Эмма запечатлена с большим животиком в длинном платье черного цвета. Актрису сфотографировали, когда она выходила из бутика в Нью-Йорке.

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Теги: Эмма Стоун
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Источник: ivonа bigmir)net

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