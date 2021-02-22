«Ужас»: Регина Тодоренко шокировала фанатов брекетами
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала в воздушной коротеньком платьице, с розовыми локонами и ярким макияжем на лице. Однако внимание приковывает улыбка артистки, которая немного изменилась. Оказалось, что Регина поставила брекеты.
Под публикацией Регина призналась, что решила заняться своим здоровьем и начала с того, что поставила брекеты:
«Брекеты в 30 лет - это увлекательнейший аттракцион) Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и тд, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта. Конечно, много факторов влияют на строительство тела в целом, но одной из самых важных составляющих является рот!»
Некоторые поклонники поддержали Регину Тодоренко, а другие – раскритиковали:
«Ужас!»
«На себя непохожа».
«Мне просто смешно».
«Верните прежнюю Регину».
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