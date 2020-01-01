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Переборщила с фотошопом: Леся Никитюк развеселила фанатов неожиданным снимком

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным снимком.

Леся Никитюк развеселила фанатов неожиданным снимком
Леся Никитюк развеселила фанатов неожиданным снимком
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. Знаменитость решила поиграться с фотошопом и поменялась телами со своей собакой. На кадре человек с головой собаки (очевидно, тело принадлежит самой Лесе Никитюк) держит в руках собаку с головой Леси.

Под публикацией Никитюк написала так:

«Вот... решил выгулять хозяйку😁».

Поклонники тоже отнеслись с юмором к фото Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Блин 😂😂😂 испугался сначала😍😍😍».

«О Боже, это же надо так напугать».

«Как всегда на позитиве!»

«Чудеса фотошопа».

«Леся, вы очень смешная».

«Леся, у вас потрясающее чувство юмора. Вы очень прикольная».

«Ой, ты так изменилась!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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