Переборщила с фотошопом: Леся Никитюк развеселила фанатов неожиданным снимком
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. Знаменитость решила поиграться с фотошопом и поменялась телами со своей собакой. На кадре человек с головой собаки (очевидно, тело принадлежит самой Лесе Никитюк) держит в руках собаку с головой Леси.
Под публикацией Никитюк написала так:
«Вот... решил выгулять хозяйку😁».
Поклонники тоже отнеслись с юмором к фото Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Блин 😂😂😂 испугался сначала😍😍😍».
«О Боже, это же надо так напугать».
«Как всегда на позитиве!»
«Чудеса фотошопа».
«Леся, вы очень смешная».
«Леся, у вас потрясающее чувство юмора. Вы очень прикольная».
«Ой, ты так изменилась!»
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