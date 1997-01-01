Американская телезвезда Хлои Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Хлои Кардашьян засветила огромное кольцо на фоне пышных ягодиц instagram.com/khloekardashian

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Известная модель Хлои Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. 36-летняя знаменитость умеет подогревать интерес аудитории к себе и брендам, которые она рекламирует. Совсем недавно звезда призналась, что ее компания скоро представит новую коллекцию обуви. Хлои поделилась соблазнительным кадром, на котором запечатлен каблук из грядущей коллекции на фоне ее сочных ягодиц.

Однако внимание 130 миллионов подписчиков Кардашьян привлекли не только ее аппетитные формы, но и массивное бриллиантовое кольцо на ее безымянном пальце. Ходят слухи, что телезвезда готовится к свадьбе с Тристаном Томпсоном, ведь пара вместе с 2016 года. Более, знаменитости воспитывают совместную дочь, однако узаконить свои отношения они так и не решаются.

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