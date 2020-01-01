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«Снова вместе»: Ани Лорак и Лазарев поцеловались в гримерке

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками неожиданным видеороликом.

Ани Лорак и Лазарев поцеловались в гримерке
Ани Лорак и Лазарев поцеловались в гримерке
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена рядом с Сергеем Лазаревым в гримерке. Мужчина осыпал Ани Лорак комплиментами, а она, не стесняясь, кокетничала с артистом. А в конце ролика Лазарев и Лорак и вовсе поцеловали друг друга.

Под публикацией звезда написала так:

«Снова вместе, снова рядом✨
Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга😍. Всегда чувствую твою поддержку, @lazarevsergey ❣️».

Поклонники восхитились милым видеороликом Ани Лорак в компании Лазарева, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Такие прекрасные😍❤️».

«Такие сладкие❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

«Будьте вместе!»

«Господи, какие же вы невероятные».

«Вы лучшие!»

«Милахи, наконец-то встретились».

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Источник: ivonа bigmir)net

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