«Снова вместе»: Ани Лорак и Лазарев поцеловались в гримерке
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена рядом с Сергеем Лазаревым в гримерке. Мужчина осыпал Ани Лорак комплиментами, а она, не стесняясь, кокетничала с артистом. А в конце ролика Лазарев и Лорак и вовсе поцеловали друг друга.
Под публикацией звезда написала так:
«Снова вместе, снова рядом✨
Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга😍. Всегда чувствую твою поддержку, @lazarevsergey ❣️».
Поклонники восхитились милым видеороликом Ани Лорак в компании Лазарева, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Такие прекрасные😍❤️».
«Такие сладкие❤️❤️❤️❤️❤️❤️».
«Будьте вместе!»
«Господи, какие же вы невероятные».
«Вы лучшие!»
«Милахи, наконец-то встретились».
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