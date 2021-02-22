«Огненная красотка»: Анна Седокова взорвала Сеть своей сексуальностью
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в зеленом комбинезоне на тонких бретельках. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя ее пышную грудь. Эффектный образ звезда дополнила черным корсетом, который визуально уменьшил ее талию, и стильными ботинками. Также Анна сделала выразительный макияж и собрала волосы сзади.
Под публикацией Седокова дала несколько советов сильным женщинам. К примеру, вот один из них:
«Надо меньше пить.Не искать свою слабость в алкоголе. Через полтора часа и 5 коктейлей любая шикарная женщина в бриллиантах, может превратиться в портовую шлюху».
Поклонники восхитились внешним видом Анны Седокой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарно выглядите, Анна».
«Огненная красотка».
«Похудела красотка».
«Шикарная!»
«Красивый наряд».
«Анна, ну секси».
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