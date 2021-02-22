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«Огненная красотка»: Анна Седокова взорвала Сеть своей сексуальностью

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Анна Седокова взорвала Сеть своей сексуальностью
Анна Седокова взорвала Сеть своей сексуальностью
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в зеленом комбинезоне на тонких бретельках. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя ее пышную грудь. Эффектный образ звезда дополнила черным корсетом, который визуально уменьшил ее талию, и стильными ботинками. Также Анна сделала выразительный макияж и собрала волосы сзади.

Под публикацией Седокова дала несколько советов сильным женщинам. К примеру, вот один из них:

«Надо меньше пить.Не искать свою слабость в алкоголе. Через полтора часа и 5 коктейлей любая шикарная женщина в бриллиантах, может превратиться в портовую шлюху».

Поклонники восхитились внешним видом Анны Седокой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарно выглядите, Анна».

«Огненная красотка».

«Похудела красотка».

«Шикарная!»

«Красивый наряд».

«Анна, ну секси».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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