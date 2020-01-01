«Полегче, детка»: Миша Романова сверкнула пышным бюстом в мини-платье
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей станице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в коротеньком платье с глубоким декольте. Обтягивающий наряд оголяет не только пышную грудь артистки, но и ее длинные ножки. Эффектный образ дополнили черные босоножки на шпильках. Также Миша сделала выразительный макияж и распустила свои блондинистые локоны.
Под публикацией Романова написала так:
«Жизнь на высоких скоростях💃🏼».
Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Огонь🔥».
«Крутая!❤️ Молодец🌟👏👏».
«Очень красивая, мне нравишься».
«Полегче, детка!»
«Богиня Вселенной».
«Наташа, вы куколка».
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