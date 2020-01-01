«Полегче, детка»: Миша Романова сверкнула пышным бюстом в мини-платье

Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Миша Романова сверкнула пышным бюстом в мини-платье instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей станице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в коротеньком платье с глубоким декольте. Обтягивающий наряд оголяет не только пышную грудь артистки, но и ее длинные ножки. Эффектный образ дополнили черные босоножки на шпильках. Также Миша сделала выразительный макияж и распустила свои блондинистые локоны.

Под публикацией Романова написала так:

«Жизнь на высоких скоростях💃🏼».

Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Огонь🔥». «Крутая!❤️ Молодец🌟👏👏». «Очень красивая, мне нравишься». «Полегче, детка!» «Богиня Вселенной». «Наташа, вы куколка».

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