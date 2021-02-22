41-летняя Марина Боржемская засветила обнаженные ножки в боди
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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди с прозрачными вставками в подвесном кресле. Звезда прилегла и закинула свои обнаженные ножки вверх. Соблазнительный образ Марина дополнила шикарной прической и ярким макияжем.
Под публикацией Боржемская рассказала фолловерам о своем секрете:
«Хочу с вами поделиться секретом. Для одного проекта пришлось научиться танцевать на пилоне🔥
Надеюсь, скоро покажу, что из этого получилось. Такими темпами и до @tanci1plus1 недалеко😏».
Поклонники восхитились сексуальностью Марины Боржемкой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарная прическа и ноги, Марина☺🙏😉».
«Фея красоты ❤️🔥».
«Вы прекрасны в любом возрасте. Восхищаюсь вами».
«Вы супер!»
«Как всегда невероятная».
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