Профессиональный тренер Марина Боржемская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

41-летняя Марина Боржемская засветила обнаженные ножки в боди instagram.com/uzelkova.marina

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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди с прозрачными вставками в подвесном кресле. Звезда прилегла и закинула свои обнаженные ножки вверх. Соблазнительный образ Марина дополнила шикарной прической и ярким макияжем.

Под публикацией Боржемская рассказала фолловерам о своем секрете:

«Хочу с вами поделиться секретом. Для одного проекта пришлось научиться танцевать на пилоне🔥

Надеюсь, скоро покажу, что из этого получилось. Такими темпами и до @tanci1plus1 недалеко😏».

Поклонники восхитились сексуальностью Марины Боржемкой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарная прическа и ноги, Марина☺🙏😉». «Фея красоты ❤️🔥». «Вы прекрасны в любом возрасте. Восхищаюсь вами». «Вы супер!» «Как всегда невероятная».

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