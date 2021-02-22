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41-летняя Марина Боржемская засветила обнаженные ножки в боди

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Профессиональный тренер Марина Боржемская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

41-летняя Марина Боржемская засветила обнаженные ножки в боди
41-летняя Марина Боржемская засветила обнаженные ножки в боди
instagram.com/uzelkova.marina

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Популярная телеведущая Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди с прозрачными вставками в подвесном кресле. Звезда прилегла и закинула свои обнаженные ножки вверх. Соблазнительный образ Марина дополнила шикарной прической и ярким макияжем.

Под публикацией Боржемская рассказала фолловерам о своем секрете:

«Хочу с вами поделиться секретом. Для одного проекта пришлось научиться танцевать на пилоне🔥
Надеюсь, скоро покажу, что из этого получилось. Такими темпами и до @tanci1plus1 недалеко😏».

Поклонники восхитились сексуальностью Марины Боржемкой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарная прическа и ноги, Марина☺🙏😉».

«Фея красоты ❤️🔥».

«Вы прекрасны в любом возрасте. Восхищаюсь вами».

«Вы супер!»

«Как всегда невероятная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.02.2021, 10:22
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