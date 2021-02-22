«Прекрасные формы»: похудевшая Настя Каменских похвасталась стройной фигурой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очередным снимком.

Похудевшая Настя Каменских похвасталась стройной фигурой instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость предстала в спортивном костюмчике, который состоит из топа и шортиков. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив плоский животик и длинные ножки. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа и собрала свои кудрявые волосы в высокий пучок.

Под публикацией Настя поделилась лайфхаками, которые помогут фолловерам приучить себя к спорту:

«• Не начинайте сразу выполнять полноценную тренировку. • Настрой очень важен - вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чём-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься! • Будьте заранее готовы к тому, что через какое-то время у вас пропадет энтузиазм заниматься. • Начните заниматься в паре с кем-то или пойдите на групповые занятия. • Засыпайте вовремя и спите достаточно. • Хвалите себя».

Поклонники восхитились стройной фигурой Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Анастасия, вы прекрасны». «Красотка». «Вау, милашка». «Настя, ты прелесть». «Прекрасные формы».

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