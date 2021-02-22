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«Прекрасные формы»: похудевшая Настя Каменских похвасталась стройной фигурой

Комментариев: 3
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очередным снимком.

Похудевшая Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
Похудевшая Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость предстала в спортивном костюмчике, который состоит из топа и шортиков. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив плоский животик и длинные ножки. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа и собрала свои кудрявые волосы в высокий пучок.

Под публикацией Настя поделилась лайфхаками, которые помогут фолловерам приучить себя к спорту:

«• Не начинайте сразу выполнять полноценную тренировку.

• Настрой очень важен - вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чём-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься!

• Будьте заранее готовы к тому, что через какое-то время у вас пропадет энтузиазм заниматься.

• Начните заниматься в паре с кем-то или пойдите на групповые занятия.

• Засыпайте вовремя и спите достаточно.

• Хвалите себя».

Поклонники восхитились стройной фигурой Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Анастасия, вы прекрасны».

«Красотка».

«Вау, милашка».

«Настя, ты прелесть».

«Прекрасные формы».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.02.2021, 09:49
Оценка:  0
гость
Людям на современном этапе очень важно занизить параметры красоты. Чтоб на заниженных критериях считать себя красивыми.
гость  (аноним)  22.02.2021, 09:47
Оценка:  0
гость
Ответьте на вопрос : зачем народ тренируется , если 90% продолжают выглядеть как свиньи. Есть две категории дистрофики с психическим расстройством, и свиньи. Нормальных фигур раз два и обчелся. У этой курицы никогда не будет нормальной фигуры .
гость  (аноним)  22.02.2021, 09:43
Оценка:  0
гость
Фу бля фигура отстой. Колени нависшие фу. Ноги бесформенные фу
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