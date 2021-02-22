«Прекрасные формы»: похудевшая Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадре знаменитость предстала в спортивном костюмчике, который состоит из топа и шортиков. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив плоский животик и длинные ножки. Стоит отметить, что звезда предстала без макияжа и собрала свои кудрявые волосы в высокий пучок.
Под публикацией Настя поделилась лайфхаками, которые помогут фолловерам приучить себя к спорту:
«• Не начинайте сразу выполнять полноценную тренировку.
• Настрой очень важен - вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чём-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься!
• Будьте заранее готовы к тому, что через какое-то время у вас пропадет энтузиазм заниматься.
• Начните заниматься в паре с кем-то или пойдите на групповые занятия.
• Засыпайте вовремя и спите достаточно.
• Хвалите себя».
Поклонники восхитились стройной фигурой Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Анастасия, вы прекрасны».
«Красотка».
«Вау, милашка».
«Настя, ты прелесть».
«Прекрасные формы».
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