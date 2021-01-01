Певица Дуа Липа возглавила рейтинг влиятельных людей по версии издания Time.

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Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2021 года.

Среди звезд шоу-бизнеса первое место заняла британская певица албанского происхождения Дуа Липа.

Сексуальная Дуа Липа стала самой влиятельной звездой 2021 года https://www.instagram.com/dualipa

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25-летняя звезда также украсила обложку нового выпуска журнала Time в нежном шифоновом платье цвета фуксии и лодочках лилового цвета. Фотографом стильной обложечной фотосессии выступил Micaiah Carter.

Певица Кайли Миноуг прокомментировала первое место Дуа Липы:

Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы, - поделилась знаменитость в издании Time.

Сексуальная Дуа Липа стала самой влиятельной звездой 2021 года https://www.instagram.com/dualipa

Редакция журнала также отметила звезд Ану де Армас, Джона Дэвида Вашингтона, Флоренс Пью, Люка Коумза и многих других.

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