"Как ты их выдерживаешь?": Продюсер Вадим Лисица рассказал о работе с Могилевской и Поляковой

Вадим Лисица рассказал о сложных моментах в работе с известными украинскими артистками.

Известный украинский продюсер и аранжировщик Вадим Лисица в интервью ютуб-каналу DOROTYE рассекретил, были ли у него сложности в работе с певицами Олей Поляковой и Натальей Могилевской.

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По словам Вадима, за годы совместной работы с Могилевской у них был только один серьезный конфликт. Как-то Лисица отправил Наталье, которая в тот момент была на отдыхе, вариант новой песни. Но артистке не понравилась аранжировка, записанная продюсером.

“Был такой момент, что я говорю: “Чем ты слушаешь? Ты говоришь вещи, которых реально не существует!“ Она: “Нет. Я слушаю, я понимаю, что должно не так звучать!“, – вспомнил мужчина.

Позже, после возвращения с отпуска, Могилевская переслушала композицию в студии звукозаписи и извинилась перед Вадимом.

Также Лисица рассказал, что ему нравится работать с Олей Поляковой, несмотря на то, что она очень требовательна. По словам продюсера, острых конфликтов с певицей у него не было. Вадим отметил, что Оля амбициозная личность и всегда знает, чего хочет.

“Она мега мощная личность. Когда заходит в студию, зажигается свет, такое все яркое. Я не могу сказать, что она конфликтная“, - отметил Лисица.

“У меня иногда спрашивают: „Как ты их выдерживаешь? Как ты с ними работаешь вообще?“ Как видите, работаем, все хорошо“, - добавил продюсер.

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