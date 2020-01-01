Джамала поделись трогательными кадрами с 8-месячным сыном
Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ и бывшая судья Нацотбора, Джамала очаровала поклонников подборкой семейных кадров.
Читай также: “До чего техника дошла“: Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
На своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость запостила свежие снимки с младшим сыном Селим-Гираем, которому 19 февраля исполняется 8 месяцев. На фото звездная мама сидит на полу и держит на руках подросшего малыша.
Для домашней фотосессии Джамала выбрала черный свитер с оголенными плечами и черные брюки. А ее сын предстал перед камерой в костюме зеленого цвета. Подборку кадров исполнительница сопроводила строками из своей песни “Вірю в тебе“.
“Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.
Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою. Моя віра летить
Вірю в тебе!“, - написала Джамала.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “В молодости был горячим“: Гарик Бирча откровенно рассказал о личной жизни
- Жена Дзидзьо показала, какой красоткой была в юности
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил