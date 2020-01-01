Певица Джамала похвасталась домашней фотосессией с подросшим сыном Селим-Гираем.

Известная украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ и бывшая судья Нацотбора, Джамала очаровала поклонников подборкой семейных кадров.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость запостила свежие снимки с младшим сыном Селим-Гираем, которому 19 февраля исполняется 8 месяцев. На фото звездная мама сидит на полу и держит на руках подросшего малыша.

Для домашней фотосессии Джамала выбрала черный свитер с оголенными плечами и черные брюки. А ее сын предстал перед камерой в костюме зеленого цвета. Подборку кадров исполнительница сопроводила строками из своей песни “Вірю в тебе“.

“Одна за одною хвилі пройдуть.

Як сонце над морем, освітлю твій путь.

Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:

Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.

Настане і твій час відправитись в путь.

Знаю, ти зможеш змінити цей світ.

Лише добротою. Моя віра летить

Вірю в тебе!“, - написала Джамала.

Джамала поделись трогательными кадрами с 8-месячным сыном instagram.com/jamalajaaa

Джамала поделись трогательными кадрами с 8-месячным сыном instagram.com/jamalajaaa

Джамала поделись трогательными кадрами с 8-месячным сыном instagram.com/jamalajaaa

Джамала поделись трогательными кадрами с 8-месячным сыном instagram.com/jamalajaaa

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