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Леди Гага запостила эффектный кадр в ванной

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Поп-звезда Леди Гага похвасталась новой фотосессией.
Леди Гага запостила эффектный кадр в ванной
Леди Гага запостила эффектный кадр в ванной
instagram.com/ladygaga

Обладательница “Оскара“, эпатажная американская певица и актриса Леди Гага, которая недавно снялась топлес, похвасталась новой эффектной фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она в дерзкой позе сидела в огромной ванне с видом на город. Артистка предстала в белой блузке, черных брюках и кожаных сапогах на высокой шпильке. Свой образ Гага дополнила дорогими часами и макияжем.

Леди Гага запостила эффектный кадр в ванной
Леди Гага запостила эффектный кадр в ванной
instagram.com/ladygaga

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Теги: Леди Гага
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Источник: ivonа bigmir)net

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