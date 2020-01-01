Леди Гага запостила эффектный кадр в ванной
Поп-звезда Леди Гага похвасталась новой фотосессией.
Обладательница “Оскара“, эпатажная американская певица и актриса Леди Гага, которая недавно снялась топлес, похвасталась новой эффектной фотосессией.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она в дерзкой позе сидела в огромной ванне с видом на город. Артистка предстала в белой блузке, черных брюках и кожаных сапогах на высокой шпильке. Свой образ Гага дополнила дорогими часами и макияжем.
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